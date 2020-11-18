На Южном Урале не будут расширять полигон ТКО, против которого выступили жители

Расширения полигона ТКО в Старокамышинске не будет. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию заявил министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании комитета депутаты обратили внимание на обеспокоенность жителей поселка, которые выступают против расширения полигона ТКО. Они считают, что после увеличения мощностей полигона к ним будут возить не только мусор Копейска, но и Челябинска.

Министр экологии заверил, что расширения полигона в Старокамышинске не будет.

"Хорошо, что жители подключились к этой работе и высказали свое мнение. Не будет там никакого расширения полигона и строительства там не предполагается. В новой редакции терсхемы это будет отражено", - подчеркнул он.

Для Челябинского кластера будет создано три площадки. Это действующий полигон в Полетаево, а также полигоны в Чишме и Южноуральске. В ближайшее время будет объявлена концессия по Чишме, где предполагается строительство мусороперерабатывающего производства с небольшой картой. В Южноуральске запланировано строительство полигона с мусоросортировкой. Проект согласован.