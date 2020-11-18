18 Ноября 2020
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Политика
БелАЗ, падение (2020) | Фото: Baza, скрин видео

На уральском месторождении "БелАЗ" рухнул с горы и загорелся

На месторождении в Свердловской области 40-тонный "БелАЗ" рухнул с борта карьера.

Как сообщает Baza, инцидент произошел сегодня, предположительно, на одном из карьеров Качканарского комбината (принадлежит "Евразу"). Судя по видео, происшествие случилось на Северном карьере - самом мощном и протяженном у ГОКа.

Водитель многотонника не рассчитал расстояние до склона, не справился с управлением, и огромная машина рухнула вниз.

После падения "БелАЗ" загорелся, но водитель чудом смог выбраться и остаться в живых.

Напомним, ГОК разрабатывает железорудные месторождения Качканарской группы. Недавно у "Евраза" обострился конфликт с буддистами из-за разработки Собственно-Качканарского месторождения.

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На уральском месторождении "БелАЗ" рухнул с горы и загорелся

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Теги: БелАЗ



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