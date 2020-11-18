Комитет Совфеда не поддержал проект о праве детей на пребывание с бабушками и дедушками

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает законопроект о праве детей на пребывание с бабушками и дедушками. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон "Об опеке и попечительстве" в части установления гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании". В нем предлагается дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников, чтобы исключить случаи, когда опека отбирает детей у бабушек или дедушек как "безнадзорных". Для этого родители должны написать соответствующее заявление в органы опеки.

Член комитета Совфеда Елена Мизулина в своем отзыве отметила, что эта проблема должна решаться поправками не в Семейный кодекс, а в закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Эту позицию поддержал и председатель комитета Андрей Клишас.

Накануне.RU еще при внесении законопроекта обратило внимание на то, что фактически бабушки и дедушки должны стать временными опекунами вместо того, чтобы они были просто бабушками или дедушками, которые имеют полное право на участие в воспитании своих внуков без всяких разрешений от опеки.

Мизулина указала на ту же проблему. Она подчеркнула, что в законопроекте поставлена правильная проблема, но неправильно определен предмет регулирования и природа отношений, которые складываются между бабушками, дедушками, детьми и органами опеки или полиции. Так, авторы предлагают поправки в статью 55 Семейного кодекса ("Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками"). С ней связана статья 67, которая предусматривает право родственников на общение с детьми. Но проблема касается не споров внутри семьи, а препятствию внешних органов к общению детей с близкими родственниками .

" Это административная природа отношений, а не семейная , значит, регулировать надо не через ту поправку, которая сейчас предлагается, а через закон, благодаря которому органы полиции и опеки и попечительства ограничивают общение ребенка с бабушками и дедушками. Это закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказала Мизулина.

А это закон считает детей с бабушками или дедушками "безнадзорными", т.е. без присмотра родителей. Вот его и надо исправить, подчеркнула сенатор, поэтому внесенный законопроект не годится.

"Комитет концепцию законопроекта не поддерживает", - заключил председатель комитета Клишас.