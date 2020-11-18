Южноуральские депутаты одобрили проект закона о реструктуризации задолженности региона по бюджетному кредиту

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрили проект закона об утверждении дополнительного соглашения, заключенного между Минфином РФ и министерством финансов региона, которое предусматривает продление периода погашения бюджетного кредита, передает корреспондент Накануне.RU.

Дополнительное соглашение заключено в связи с изменением в 2020 г. установленных правительством РФ правил проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам. В частности, предусматривается продление до 2034 г. периода погашения реструктуризированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из федерального бюджета в 2010 году в целях ликвидации последствий засухи. Ранее период погашения был 2032 г.

Также предусматривается обязательство региона направить высвобождаемые средства в 2023-2024 гг. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в сумме 78,5 млн рублей ежегодно.