Бывшего инспектора ДПС Югры посадили на 8 лет за взятки

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по октябрьскому району (ХМАО) приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за взяточничество и вымогание денежных средств у водителей двух предприятий, осуществляющих грузоперевозки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР ХМАО-Югры, с конца 2016 г. по май 2017 подсудимый получил разными частями взятки в размере 21 тыс. и 100 тыс. руб. за беспрепятственный проезд по территории Октябрьского района транспортных средств предприятий, перевозящих крупногабаритные грузы. За эти деньги инспектор был готов закрыть глаза на нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Помимо этого, в апреле 2017 г. подсудимый отпустил пьяного водителя грузового автомобиля за взятку в 15 тыс. руб. Поскольку водитель не имел при себе таких денег, ДПСник договорился с работодателем мужчины. Таким образом последний выплатил подсудимому денежные средства в счет заработной платы своего работника.

Уже позже, в феврале того же года схожая ситуация произошла и с другими двумя водителями из поселка Талинка. Управляя транспортными средствами своих знакомых в алкогольном опьянении, они также должны были быть привлечены к административному правонарушению или заплатить штрафы в размере 15 тыс. и 30 тыс. руб.

У мужчин также не оказалось на месте такой суммы, из-за чего подсудимый прибег к излюбленному плану. Продолжая требовать взятку, до мая 2017 г. тогда еще действующий сотрудник ДПС высказывал мужчинам, а также их начальнику по месту трудовой деятельности, угрозы создания препятствий в использовании автотранспортных средств.

К разочарованию преступника, свои деньги он так и не получил, поскольку был задержан сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре и передан следователю.

В сентябре 2018 года по результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговор не вступил в законную силу.