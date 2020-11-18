18 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области на поддержку экономики в условиях пандемии дополнительно направят 834 млн рублей

В Челябинской области 834,4 млн рублей дополнительно направят на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса и на компенсацию снижения собственных доходов областного бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании комитета ЗСО по бюджету и налогам депутаты одобрили проект закона об утверждении дополнительного соглашения, заключенного между Минфином РФ и министерством финансов региона.

Это соглашение заключено в связи с изменением правил проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам перед Российской Федерацией. В частности, предусматривается продление периода погашения реструктуризированной задолженности до 2029 г. Ранее период погашения был установлен до 2024 г.

Также это соглашение предусматривает обязательство региона по направлению высвобождаемых средств областного бюджета в 2020 г. в размере 834,4 млн на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта РФ; профилактику устранения последствий распространение новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 г. налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ по сравнению с 2019 годом.

В 2021-2024 гг. высвобождаемые средства будут направляться на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. Эта сумма составит 1 млрд 251 млн рублей ежегодно.

"Дополнительное соглашение заключено в сентябре текущего года. В нем предусматривается продление периода погашения задолженности, а также принятие обязательств по направлению высвобождаемых средств областного бюджета в текущем году на поддержку экономики в условиях пандемии, устранение ее последствий, на компенсацию снижения собственных доходов областного бюджета", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Депутаты рекомендовали принять проект закона в первом и третьем чтениях.

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В Челябинской области на поддержку экономики в условиях пандемии дополнительно направят 834 млн рублей

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Теги: бюджет, коронавирус, экономика, ЗСО,



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