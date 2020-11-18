Уралвагонзавод отправил заказчику 100 цистерн для перевозки растительных масел

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) выполнил заказ на цистерны 15-150-04П для перевозки пищевых продуктов. Изделия в количестве 100 единиц уже отправлены в адрес одного из российских операторов железнодорожных грузоперевозок, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Четырехосный вагон-цистерна модели 15-150-04П предназначен для перевозки растительных масел по железным дорогам колеи 1520 мм в умеренно холодном климате. Изделие изготавливается из стали повышенной прочности, наделяющей его высокой эксплуатационной надежностью. Предельная рабочая температура вагона составляет минус 60 градусов Цельсия. Котел объемом 85,6 м3 установлен на тележку 18-100 и имеет давленный уклон в нижней части, что обеспечивает полный слив продукта. Увеличенный внутренний диаметр котла до 3200 мм и, как следствие, расширенный полезный объем цистерны - выгодно отличает данную модель от существующих на сегодняшний день на рынке РФ аналогов.

"Железнодорожные грузовые перевозки остаются востребованным видом транспортировки пищевых продуктов на дальние расстояния. При этом сегодня на рынке наблюдается некоторый дефицит специализированных вагонов-цистерн. Партия в 100 единиц – это достаточно хороший объем для этого вида подвижного состава. У нас широкий модельный ряд, который пополняется новыми разработками, и мы готовы оперативно реагировать на запросы рынка и пожелания заказчиков", - отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

Также в настоящий момент Уралвагонзавод выполняет два крупных заказа на полувагоны 12-196-02, контракт на цистерны 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов и другие обязательства перед заказчиками подвижного состава. Кроме того, в стадии проработки еще несколько контрактов на универсальный и специализированный подвижной состав.