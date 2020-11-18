Уралвагонзавод отправил заказчику 100 цистерн для перевозки растительных масел

18 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Цистерны (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод отправил заказчику 100 цистерн для перевозки растительных масел

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) выполнил заказ на цистерны 15-150-04П для перевозки пищевых продуктов. Изделия в количестве 100 единиц уже отправлены в адрес одного из российских операторов железнодорожных грузоперевозок, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Четырехосный вагон-цистерна модели 15-150-04П предназначен для перевозки растительных масел по железным дорогам колеи 1520 мм в умеренно холодном климате. Изделие изготавливается из стали повышенной прочности, наделяющей его высокой эксплуатационной надежностью. Предельная рабочая температура вагона составляет минус 60 градусов Цельсия. Котел объемом 85,6 м3 установлен на тележку 18-100 и имеет давленный уклон в нижней части, что обеспечивает полный слив продукта. Увеличенный внутренний диаметр котла до 3200 мм и, как следствие, расширенный полезный объем цистерны - выгодно отличает данную модель от существующих на сегодняшний день на рынке РФ аналогов.

Цистерны(2020)|Фото: Накануне.RU

"Железнодорожные грузовые перевозки остаются востребованным видом транспортировки пищевых продуктов на дальние расстояния. При этом сегодня на рынке наблюдается некоторый дефицит специализированных вагонов-цистерн. Партия в 100 единиц – это достаточно хороший объем для этого вида подвижного состава. У нас широкий модельный ряд, который пополняется новыми разработками, и мы готовы оперативно реагировать на запросы рынка и пожелания заказчиков", - отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

Также в настоящий момент Уралвагонзавод выполняет два крупных заказа на полувагоны 12-196-02, контракт на цистерны 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов и другие обязательства перед заказчиками подвижного состава. Кроме того, в стадии проработки еще несколько контрактов на универсальный и специализированный подвижной состав.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралвагонзавод отправил заказчику 100 цистерн для перевозки растительных масел

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, растительные масла, перевозка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети