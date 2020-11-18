На Южном Урале депутаты комитета ЗСО по бюджету одобрили поправки в закон о бюджетном процессе

Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрил изменения в региональный закон о бюджетном процессе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки подготовлены для приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством, устанавливающем особенности исполнения бюджетов в 2021 году. В частности, предусматривается, что в областном бюджете на 2021-2023 гг. может не утверждаться перечень субсидий местным бюджетам. Это позволит более оперативно решать вопрос о предоставлении межбюджетных субсидий.

"Предлагаемый законопроект разработан в связи с приостановлением на федеральном уровне до 1 января 2022 года нормы об утверждении в законе о бюджете перечня субсидий местным бюджетам", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Депутаты рекомендовали на заседании ЗСО принять проект закона в первом и третьем чтениях.