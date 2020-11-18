142 югорчанина уже привились от коронавируса вакциной "Спутник V"

Первые 142 жителя ХМАО-Югры уже опробовали вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. По его словам, в организмах людей уже выявлены антитела, что свидетельствует о выработке иммунитета. Пациенты регулярно обследуются для отслеживания роста количества антител.

"Очень надеемся, что иммунитет от коронавируса у данных пациентов формируется достаточно, чтобы не заболеть", - сказал Добровольский

Напомним, что за последние сутки в регионе было зафиксировано 199 новых случаев заражения, что увеличило статистику до 31 тыс. 851 случая. 26 тыс. 729 пациентов выздоровели. 337 человек умерли.