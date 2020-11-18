В Челябинской области за год создано 12 добровольных пожарных команд и 25 дружин

На заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию депутаты обсудили информацию об исполнении за девять месяцев текущего года подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области", передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступила и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина. Она рассказала, что за девять месяцев противопожарной службой региона осуществлено 5,5 тыс. экстренных выездов, потушено 3 тыс. 235 пожаров, спасено 404 человека. 362 раза служба выезжала на аварийно-спасательные работы, в том числе на 113 ДТП.

В регионе действуют 26 постов добровольной пожарной охраны в 16 муниципальных образованиях. Это позволяет дополнительно прикрывать 117 населенных пунктов, в которых проживает 58,5 тыс. человек. Добровольная пожарная охрана выезжала на 902 пожара, где было спасено более 50 человек.

В текущем году было завершено строительство быстровозводимого здания пожарного депо в поселке Черкаскуль, где расположен психоневрологический интернат.

В 2020 году техника противопожарной службы обновлена на восемь единиц техники, организована работа 12 добровольных пожарных команд и 25 добровольных пожарных дружин. Это позволило дополнительно прикрыть 65 населенных пунктов.

Кассовое исполнение подпрограммы за девять месяцев составило 485 млн рублей или 69%. В настоящий момент этот показатель составляет 82,2%. Светлана Костина заверила депутатов, что по итогам года кассовое исполнение составит 100%.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов поинтересовался, сколько в регионе населенных пунктов не прикрыто добровольными пожарными дружинами. По словам и.о. министра общественной безопасности, в области 66 населенных пунктов, где пожарная служба не успевает доехать за 20 минут, как это предусмотрено федеральным законодательством. Для решения этой проблемы там будут создаваться добровольные пожарные дружины. Для решения этой проблемы утверждена концепция развития пожарной службы до 2024 г. По итогам ее реализации уровень прикрытия по населенным пунктам увеличится до 95% и по населению до 99%.

Другая проблема – это обновление пожарной техники. В настоящий момент у пожарной службы 158 единиц техники, из которой больше половину имеют срок службы 20 и более лет. В текущем году было обновлено восемь машин. Однако потребность составляет 10-12 машин в год, тогда можно было бы решить эту проблему в течение пяти лет. Депутаты рекомендовали министерству выходить с предложениями в ЗСО для совместного решение этого вопроса.