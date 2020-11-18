Бюджет системы ОМС Свердловской области вырастет до 65 млрд рублей

Бюджет системы обязательного медицинского страхования Свердловской области в следующем году вырастет до 65 миллиардов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это более чем на полмиллиарда превышает показатели текущего года. Основную часть доходов системы – 64 миллиарда – составит субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в ТФОМС Свердловской области, приоритетными с точки зрения финансирования остаются профилактические мероприятия и диагностика (расходы на последнюю вырастут по сравнению с 2020 годом более, чем на 30%), а также оплата помощи при злокачественных новообразованиях. Так, профиль онкология "подорожает" на 9% в дневном и на 8% – в круглосуточном стационаре.

В целом, по условиям оказания медицинской помощи, самый большой рост ожидается в дневном стационаре – стоимость случая лечения здесь вырастет примерно на 16% по сравнению с 2020 годом. Далее следуют амбулаторная помощь (+11%), скорая помощь (+9%) и помощь в условиях круглосуточных стационаров (+1,4%).

Важно также отметить, что механизм финансирования "федеральных" медицинских организаций – подведомственных Правительству РФ или федеральным органам исполнительной власти (в Свердловской области их 18) – с 2021 года изменится. Помощь в них будет оплачиваться напрямую из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, минуя региональные системы ОМС.