18 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Бюджет системы ОМС Свердловской области вырастет до 65 млрд рублей

Бюджет системы обязательного медицинского страхования Свердловской области в следующем году вырастет до 65 миллиардов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это более чем на полмиллиарда превышает показатели текущего года. Основную часть доходов системы – 64 миллиарда – составит субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в ТФОМС Свердловской области, приоритетными с точки зрения финансирования остаются профилактические мероприятия и диагностика (расходы на последнюю вырастут по сравнению с 2020 годом более, чем на 30%), а также оплата помощи при злокачественных новообразованиях. Так, профиль онкология "подорожает" на 9% в дневном и на 8% – в круглосуточном стационаре.

скорая помощь(2019)|Фото:Накануне.RU

В целом, по условиям оказания медицинской помощи, самый большой рост ожидается в дневном стационаре – стоимость случая лечения здесь вырастет примерно на 16% по сравнению с 2020 годом. Далее следуют амбулаторная помощь (+11%), скорая помощь (+9%) и помощь в условиях круглосуточных стационаров (+1,4%).

Важно также отметить, что механизм финансирования "федеральных" медицинских организаций – подведомственных Правительству РФ или федеральным органам исполнительной власти (в Свердловской области их 18) – с 2021 года изменится. Помощь в них будет оплачиваться напрямую из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, минуя региональные системы ОМС.

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Бюджет системы ОМС Свердловской области вырастет до 65 млрд рублей

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Теги: ОМС, бюджет, рост, Свердловская область



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