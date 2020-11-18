Пенсионер из Нижнего Тагила осужден на 1,5 года за нападение на адвоката

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 73-летнего местного жителя Рафиса Салахова к 1,5 годам ограничения свободы с установлением ряда ограничений и возложением обязанностей. Тагильчанину вменяется п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, утром 18 декабря прошлого года пенсионер подкараулил потерпевшего, занимающего должность адвоката, у ворот дома. Пока мужчина закрывал калитку, подсудимый нанес ему по голове два удара не неустановленным в ходе следствия предметом, который сам Салахов описывал как молоток, сделанный из обрезков двух труб.

Когда потерпевший обернулся, подсудимый нанес ему еще один удар, который пришелся по руке. Адвокат, спасаясь от нападавшего, побежал в сторону освещенного перекрестка улиц, однако вскоре заметил, что Салахов перестал его преследовать.

У потерпевшего зафиксированы сотрясение головного мозга и раны на коже волосистой части головы, которые в совокупности образовали закрытую черепно-мозговую травму.

Как рассказал сам подсудимый, причиной нападения стали неприязненные отношения между соседями.

"Частные дома сына Салахова и потерпевшего расположены по соседству друг от друга. Согласно пояснениям, Салахов привык мыть автомобиль возле дома сына, что не нравилось потерпевшему. В связи с чем близкие Салахова оказались привлеченными к административной ответственности, а сам подсудимый не смог больше мыть свой личный автомобиль рядом с домами своего сына и потерпевшего", - рассказали в прокуратуре.

Свою вину подсудимый признал полностью. Приговор не вступил в законную силу. В течение 10 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.