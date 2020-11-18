18 Ноября 2020
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открытие мемориальной доски, Андрей Трубецкой (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой принял участие в церемонии открытия памятной доски детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время рабочей поездки в Сытомино и Лямина принял участие в торжественной церемонии открытия памятной доски детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда в Ханты-Мансийский автономный округ в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы обязаны помнить. Как кто-то из великих сказал: "Та нация, которая не помнит свою историю, будет вынуждена учить чужую". Большое спасибо всем, кто реализовал этот проект", - заявил Трубецкой на церемонии в память об учащихся "Зарянской школы" села Сытомино.

В годы войны эта школа собрала деньги и облигации на строительство авиаэскадрильи "Тюменский осоавиахимовец".

открытие мемориальной доски, Андрей Трубецкой(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Глава района подчеркнул, что помнить о тех, кто ценой своей жизни или тяжелой судьбой даровал нам право на жизнь - наша святая обязанность.

Кроме того, общаясь с журналистами в рамках поездки по муниципалитету, Андрей Трубецкой рассказал о реконструкции котельных. Три котельные будут полностью реконструированы их переведут на газовое топливо.

"Это и дешевле и экономичнее и экологичнее и надежней. Везти сырую нефть в минус 50 за 300 километров - очень опасно. Она перемерзает и нефтевозы не доходят. Долго к этому шли. Общий объем порядка 160-180 млн руб. По Лямино - 65 млн руб., по Сытомино - меньше 35 - он посовременней. Дальше будет замена оборудования по Высокому мысу. Там фактически новая котельная будет. До октября следующего года. Уже сейчас выдано разрешение на строительство по всем трем котельным. Через пять дней подрядчики должны приступить к работе", - сообщил Трубецкой.

Кроме того, Сытомино - последнее поселение в районе, где пока не построен спортзал с универсальным хоккейным кортом. Сейчас идет выбор площадки. Конкурс будет объявлен уже в декабре и в следующем году самое удаленное поселение района также будет обеспечено своим спортивным объектом.

открытие мемориальной доски, Андрей Трубецкой(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Рассказал глава и о работах в филиале школы Олимпийского резерва (бывшая база Сургутгазпромпереработка) в селе Лямино. На этот и на следующий год для ремонта базы выделено по 25 млн руб.

В этом году ведутся работы по капитальному ремонту семи домиков, в следующем будет отремонтирована столовая и водовод. И база сможет начать принимать постояльцев.

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Андрей Трубецкой принял участие в церемонии открытия памятной доски детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда

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Теги: открытие мемориальной доски, Андрей Трубецкой, Лямино, Сытомино, зарянская школа



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