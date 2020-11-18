18 Ноября 2020
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Политика В России
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

СМИ сообщили, кто может сменить Волкова на посту главы Мордовии

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов может сменить Владимира Волкова на посту главы Мордовии, пишет РБК.

Ранее Здунов был заместителем министра экономики Татарстана. По национальности он является мордвином.

Ранее сегодня глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке.

66-летний политик возглавлял Мордовию с мая 2012 года. Губернатором его назначили после отставки главы республики Николая Меркушкина (переведенного на работу в Самарскую область).

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СМИ сообщили, кто может сменить Волкова на посту главы Мордовии

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Теги: мордовия, владимир волков, артем здунов



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