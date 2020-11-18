Председатель Чайковской думы и его первый заместитель написали заявления о сложении полномочий

Председатель Чайковской думы Александр Русанов и его первый заместитель Алексей Наборщиков написали заявления о сложении полномочий, сообщает "Ъ" со ссылкой на Алексея Наборщикова.

"Невозможно ничего решать в думе, где большинство срослось с исполнительной властью", — заявил первый вице-спикер.

По информации издания, в октябре депутаты обсуждали вопрос об отставке спикера с замглавы администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным.