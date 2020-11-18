18 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
совещание у Евгения Куйвашева (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Ремонт автодороги и школы искусств: Куйвашев раздал поручения по итогам личного приема свердловчан

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал ряд поручений по итогам личного приема жителей Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, прием состоялся сегодня, 18 ноября. Он прошел в дистанционном режиме. В числе поручений губернатора – ремонт автомобильной дороги по улице Свердлова в Карпинске и реконструкция концертного зала детской школы искусств в Верхнем Тагиле.

С вопросом о возможности проведения дорожных работ на центральной улице Карпинска к главе региона обратилась местная жительница, учитель начальных классов Наталья Никитина. По ее словам, улица Свердлова в границах Ленина и 8 Марта нуждается в ремонте, который давно не проводился: дорожное полотно в трещинах и ямах, из-за чего возрастает риск ДТП. Протяженность участка составляет 450 метров.

Для приведения его в надлежащее состояние здесь необходимо заменить покрытие проезжей части, расширить тротуары, отремонтировать парковочные пространства и систему уличного освещения, модернизировать систему водоотведения. Проектно-сметная документация на эти работы уже готова, по поручению Куйвашева финансирование их проведения будет обеспечено. Мероприятия предполагается реализовать в 2021 году, однако в случае возникновения необходимости работы могут быть продолжены и завершены в 2022 году.

техника, ремонт дороги, каток(2019)|Фото: Накануне.RU

А Валентина Незнахина, работающая во Дворце культуры Верхнего Тагила, рассказала губернатору, что недавно на площадке городской детской школы искусств в рамках национального проекта "Культура" был создан виртуальный концертный зал, приобретено и смонтировано звуковое и видеооборудование. Здесь жители города смотрят трансляции из большого зала Свердловской филармонии и других концертных площадок. Женщина обратилась с просьбой о помощи в ремонте школы искусств.

"Здесь кроме виртуальных концертов проходят экзамены музыкантов, принимать которые приезжают комиссии из других городов. И хочется встречать гостей в красивом уютном зале", - рассказала Незнахина.

По ее словам, для этого в помещении необходимо отремонтировать полы и стены, заменить зрительские кресла. Проектно-сметная документация для проведения работ уже разработана.

"Средства на реконструкцию концертного зала будут выделены из резервного фонда Свердловской области. Я прошу профильные министерства проконтролировать процесс. Ремонтируйтесь, конечно", - ответил Евгений Куйвашев.

Также по итогам приема губернатором были даны поручения, связанные с реализацией проекта по строительству центра бокса в Талице, по ремонту административного здания на стадионе в Тавде и по благоустройству территорий в Нижнем Тагиле и Алапаевске.

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Ремонт автодороги и школы искусств: Куйвашев раздал поручения по итогам личного приема свердловчан

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Теги: Куйвашев, ремонт, поручения, личный прием, губернатор



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