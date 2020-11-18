18 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

Депутаты ЗСО предлагают поправить федеральный закон о гуманном обращении с животными

Депутаты комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области поддержали законодательную инициативу, ранее выдвинутую губернатором Алексеем Текслером. О поправках рассказал глава комитета Михаил Махов.

Изменения предлагается внести в статью 59 федерального закона "О животном мире". Рассмотренный на заседании комитета проект федерального закона "О внесении изменений в статью 59 Федерального закона "О животном мире" подготовлен в целях соблюдения принципа гуманности при обращении с безвозмездно изъятыми или конфискованными животными, физическое состояние которых не позволяет возвратить в их среду обитания. С данным предложением к главе региона обратился зоозащитник Карен Даллакян.

Сейчас согласно действующей статье 59 незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них продукция, а также орудия незаконной добычи объектов животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Безвозмездно изъятые или конфискованные объекты животного мира подлежат возвращению в среду их обитания. Если физическое состояние изъятого объекта не позволяет вернуть животное в естественную среду обитания, то объект подлежит в соответствии с правилами либо реализации на торгах, либо – уничтожению.

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Именно последний пункт губернатор, южноуральские парламентарии и зоозащитники предлагают изменить в федеральном законе как несоответствующий нормам гуманного обращения с животными.

Принятие поправок в закон "О животном мире" позволит соблюсти принцип гуманности при обращении с животными, - отметил Михаил Махов. - Депутаты комитета рекомендовали Законодательному собранию принять указанное постановление, после чего оно будет направлено в Государственную думу".

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Депутаты ЗСО предлагают поправить федеральный закон о гуманном обращении с животными

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Теги: Алексей Текслер, Михаил Махов, Карен Даллакян, закон О животном мире, гуманность



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