Медики Южноуральска получили благодарственные письма от первого-вице спикера Александра Лазарева

Награды и благодарственных писем удостоились шесть работников медицинской сферы Южноуральска, церемонию провел первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Напомним, что в октябре с инициативой отметить труд медицинских работников на октябрьском заседании ЗСО выступил его председатель и руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Владимир Мякуш.

"Считаю, что в современных условиях, когда медицинские работники работают в напряженном режиме, им необходимы моральная и материальная поддержка. Поэтому я предложил депутатскому корпусу отметить их труд благодарственными письмами и почетными грамотами Законодательного собрания с выплатой премии, – рассказал Владимир Мякуш. – Каждый депутат в своем округе уже подготовил кандидатуры для поощрения – всего тысяча медицинских работников – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок получат награды областного парламента. На эти цели направлено пять миллионов рублей".

"Каждый депутат в своем округе уже подготовил кандидатуры для поощрения – всего тысяча медицинских работников – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок получат награды областного парламента. На эти цели направлено пять миллионов рублей", - прокомментировал Александр Лазарев.

По его инициативе были поощрены фельдшеры Елена Худякова, Ольга Соколова, Оксана Серова, Алиса Аймухаметова, фельдшер педиатрического участка детской поликлиники Татьяна Титова и участковый врач-педиатр детской поликлиники Лия Сайфуллина. Медики были отмечены за труд в условиях пандемии и самоотверженность.

"Медицина - это не просто работа, это по-настоящему служение. Мы это особенно ясно увидели во время борьбы с пандемией коронавируса. В полной мере мы осознаем, как вам непросто выдерживать физические и моральные нагрузки, - сказал на церемонии Александр Лазарев. – Хочу выразить глубочайшую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи – всем, кто находится, как говорится, на передовой. Знаю, что у врачей не принято желать спокойных смен и дежурств, поэтому желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Огромное вам спасибо!".