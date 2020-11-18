Свердловского депутата, подозреваемого в развращении школьницы, отпустили под домашний арест

В отношении депутата Байкаловского сельского поселения Владимира Барыкина Свердловским областным судом изменена мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что по предварительной информации, депутата подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Якобы в марте прошлого года парламентарий на территории своего автотранспортного предприятия "Экспресс" совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

На данный момент определяется статус Барыкина с подозреваемого на обвиняемого. Ему вменяют п "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", наказание за которое составляет до 20 лет лишения свободы.

Пока суд не выпустил мотивировочную часть решения, потому причина отпустить депутата под домашний арест неясна.