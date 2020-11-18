18 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из Екатеринбурга лишилась 2,5 миллионов рублей, поверив телефонным аферистам

Женщина 72 лет из Екатеринбурга обратилась в местную полицию, сообщив о мошеннических действиях и краже 2 млн 574 тыс.руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками службы по надзору в сфере здравоохранения. Один из них сообщил женщине, что ей якобы положена компенсация за утрату здоровья, и для ее начисления необходимо внести деньги на указанные им счета.

Доверившись аферисту пенсионерка сняла с вклада и перевела сначала 78 тыс. руб., а потом еще 182 тыс. руб.

Поняв, что у пожилой женщины есть деньги, аферисты продолжили звонить ей, правда в этот раз представились уже сотрудниками банка. Они пояснили собеседнице, что для того, чтобы получить положенную компенсацию, ей необходимо оплатить так называемый "региональный налог на формирование вклада". После этого пенсионерка перевела аферистам свыше 1 миллиона рублей. После того, как женщина отдала указанную сумму, с ней связался псевдо сотрудник налоговой службы и убедил перевести еще 639 тыс. руб.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

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Пенсионерка из Екатеринбурга лишилась 2,5 миллионов рублей, поверив телефонным аферистам

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Теги: аферисты, телефонные мошенники, кража, пенсионерка, Екатеринбург, полиция



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