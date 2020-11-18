18 Ноября 2020
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самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпания "Ямал" увеличивает число рейсов в Москву перед Новым годом

Авиакомпания "Ямал" перед новогодними каникулами приняла решение об открытии дополнительных рейсов до Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из сообщения официальной группы авиаперевозчика в соцсетях, улететь в столицу можно будет из Салехарда, Ноябрьска и Надыма. Так, полеты будут вестись по направлениям: YC - 131/132 Салехард - Москва - Салехард - 26 декабря, 28 декабря, 29 декабря и 31 декабря.

Дополнительные полеты по направлению YC - 173/174 Москва - Надым - Москва будут доступны 25 декабря, 28 декабря и 30 декабря.

Также три даты - 26 декабря, 29 декабря, и 31 декабря по направлению YC - 419/420 Москва - Ноябрьск - Москва.

Норма бесплатного провоза багажа составит до 20 кг, ручной клади — до 10 кг. Авиабилеты продаются в кассах авиакомпании "Ямал" и на официальном сайте без дополнительных сборов.

Отметим, что некоторые авиакомпании, на фоне ситуации с пандемией коронавируса, напротив, сокращают число рейсов. Так, авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов в ноябре из Перми в Москву.

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Авиакомпания "Ямал" увеличивает число рейсов в Москву перед Новым годом

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Теги: Ямал, рейсы, полеты



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