Прокуратура проверяет аэропорт Екатеринбурга из-за массового скопления людей в зоне вылета

Транспортные прокуроры начали проверку после массового скопления людей в зоне таможенного контроля аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 13 ноября более 500 пассажиров рейсов "Екатеринбург – Бишкек", "Екатеринбург – Ош" и "Екатеринбург – Ташкент" скопились в зоне вылета аэропорта уральской столицы. При этом никакой социальной дистанции для профилактики коронавируса никто не соблюдал.

Свердловский транспортный прокурор Антон Панферов лично выехал в Кольцово для оценки действий представителей аэропорта и сотрудников правоохранительных органов в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Им были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, осмотрены входные группы в зону таможенного контроля для принятия дополнительных мер по разделению потоков пассажиров. Также была истребована документация, регламентирующая работу таможни.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана принципиальная и жесткая оценка действиям сотрудников аэропорта и должностных лиц таможенных органов, чьи действия либо бездействие могли привести к данным событиям в период сложной эпидбстановки", - заверили в надзорном ведомстве.

Сейчас проверочные мероприятия продолжаются.