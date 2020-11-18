Большинство зараженных коронавирусом свердловчан живет в Екатеринбурге

На Среднем Урале лабораторно подтверждено еще 358 новых случаев заболевания COVID-19. Причем большинство случаев (235) приходится на Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

Остальные являются жителями: Артемовского, Артинского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова и Сосьвы.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 41 тыс. 719 человек. 33 тыс. 882 из них уже оправились от болезни, включая и 363 свердловчан, выписанных накануне.

К сожалению, статистика смертности также продолжает расти. Вместе с новыми 10 случаями, общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет – 917.

Из 472 госпитализированных в тяжелом состоянии, 317 пациентов находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 207 человек на аппаратах ИВЛ. 1 тыс. 50 пациентов в состоянии средней степени тяжести сейчас находятся в государственных больницах. Еще 2 тыс. 460 таких же заболевших – в муниципальных.