Мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах

Мутация коронавируса выявлена в нескольких субъектах России, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Омской, Новосибирской, Свердловской областях, Пермском, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Хакасии.

Эксперт отметил, что мутация не влияет на тяжесть течения и патогенность вируса, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19, начал мутировать в сибирском регионе. Изменения вируса выявили эксперты в Сибирском федеральном округе.

В июле отмечалось, что за время циркуляции в России значимых изменений вирусного генома не было выявлено.