18 Ноября 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

Мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах

Мутация коронавируса выявлена в нескольких субъектах России, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Омской, Новосибирской, Свердловской областях, Пермском, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Хакасии.

Эксперт отметил, что мутация не влияет на тяжесть течения и патогенность вируса, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19, начал мутировать в сибирском регионе. Изменения вируса выявили эксперты в Сибирском федеральном округе.

В июле отмечалось, что за время циркуляции в России значимых изменений вирусного генома не было выявлено.

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Мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах

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Теги: коронавирус, мутации



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