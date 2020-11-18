В Челябинской области выявлено 218 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 218 новых случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 23 тыс. 745 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 665 заболевших. За сутки выписаны 50 человек, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 271 пациент.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 70 и 77 лет и женщины 75 и 77 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 69 лет и женщины 74, 81 и 87 лет.