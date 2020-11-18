При взрыве на амурском судостроительном заводе пострадали четверо
В Амурской области произошел взрыв на судостроительном заводе имени Октябрьской революции.
По данным губернатора региона Василия Орлова, при проведении лакокрасочных работ случился хлопок.
В инстаграме глава области написал, что в результате ЧП пострадали четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Орлов заявил о необходимости провести тщательную проверку причин инцидента.
В прошлом году произошел взрыв на "Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе" в Якутии. В процессе выпаривания свай произошло воспламенение одного из котлов на заводе. Инцидент унес жизнь одного из рабочих, еще двое госпитализированы.