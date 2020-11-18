Первым замминистра промышленности Южного Урала назначен Михаил Кнауб

Первым заместителем министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначен Михаил Кнауб. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

До назначения он возглавлял управление промышленности и новых технологий регионального минпрома.

Михаил Кнауб на посту первого замминистра будет контролировать реализацию промышленной политики в регионе, осуществлять взаимодействие с субъектами деятельности в сфере промышленности по вопросам создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров и др.