18 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Первым замминистра промышленности Южного Урала назначен Михаил Кнауб

Первым заместителем министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначен Михаил Кнауб. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

До назначения он возглавлял управление промышленности и новых технологий регионального минпрома.

Михаил Кнауб на посту первого замминистра будет контролировать реализацию промышленной политики в регионе, осуществлять взаимодействие с субъектами деятельности в сфере промышленности по вопросам создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров и др.

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Первым замминистра промышленности Южного Урала назначен Михаил Кнауб

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Теги: Михаил Кнауб, назначение, замминистра, минпром,



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