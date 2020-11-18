Жители Екатеринбурга пожаловались в полицию на принуждение к досрочному голосованию

Екатеринбурженка обратилась в полицию и рассказала о якобы принуждении к участию в досрочном голосовании в избирательном округе №3. Об этом сообщает кандидат в депутаты городской думы по округу №3 Владислав Постников.

"Всем сотрудникам бюджетных учреждений из Ленинского и Верх-Исетского районов угрожали: требовали подтверждение участия в досрочном голосовании и грозили проверять явку "по спискам" (предположительно, по спискам избирателей)", - сообщила сотрудникам полиции одна из избирательниц.

Полиция заявление приняла и зарегистрировала в КУСП.