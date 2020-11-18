18 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались в полицию на принуждение к досрочному голосованию

Екатеринбурженка обратилась в полицию и рассказала о якобы принуждении к участию в досрочном голосовании в избирательном округе №3. Об этом сообщает кандидат в депутаты городской думы по округу №3 Владислав Постников.

Талон-уведомление в полицию(2020)|Фото: facebook.com/Команда Постникова

"Всем сотрудникам бюджетных учреждений из Ленинского и Верх-Исетского районов угрожали: требовали подтверждение участия в досрочном голосовании и грозили проверять явку "по спискам" (предположительно, по спискам избирателей)", - сообщила сотрудникам полиции одна из избирательниц.

Полиция заявление приняла и зарегистрировала в КУСП.

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Жители Екатеринбурга пожаловались в полицию на принуждение к досрочному голосованию

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Теги: Довыборы, Екатеринбург, голосование, принуждение, полиция



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