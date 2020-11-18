18 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
семья (2017) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Тюменская область вошла в число лидеров форума "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства"

Тюменская область стала лидером XI всероссийского форума "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства" сразу в двух номинациях. Форум, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошел в онлайн-формате и продлился с 6 по 13 ноября.

Тюменская область победила в номинациях "Ценю жизнь" — за лучшие практики профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения, и "Лидер выставочных коммуникаций" — за продвижение социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.

Департамент социального развития Тюменской области выступил ключевым партнером фонда и представил эффективные практики обеспечения безопасного детства: региональную систему предотвращения потерь детского населения, единый региональный подход в профилактике рисков и преодолении причин потери детского населения, программу сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. Тюменская область стала инициатором онлайн-флешмоба в социальной сети "ВКонтакте", посвященного обеспечению детской безопасности (хэштег #детствобезопасности), к которому присоединились представители регионов со всей страны.

"Нам действительно есть чем гордиться, опыт Тюменской области признан ведущими российскими экспертами в сфере защиты детства, рекомендован к реализации в регионах РФ, — отмечает руководитель региональной делегации Инга Тигеева, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области. — Мы представили коллегам инновационные и прорывные практики, социальные технологии и инструменты, которые реализуются в нашей области, позволяющие решать современные проблемы семей с детьми, повышать уровень безопасности наших детей, профилактировать деструктивные проявления. У нас прекрасная команда профессионалов, мы готовы делиться своими наработками и перенимать опыт наших коллег".

Участие в XI всероссийском форуме приняли около 3000 человек, представляющие 70 российских регионов. В рамках работы было представлено свыше 370 уникальных социальных технологий, с которыми можно ознакомиться на электронном ресурсе форума forum-detyam.ru. Выставочный онлайн-стенд Тюменской области доступен на сайте выставкатюменскойобласти.рф.

26 ноября в региональном центре "Семья" состоится заседание представителей делегации, посвященное подведению итогов форума, обсуждению представленного опыта других регионов с целью внедрения успешных практик в Тюменской области, участие в котором примет Дмитрий Грамотин, директор департамента социального развития Тюменской области, Инга Тигеева, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области, Елена Перминова, директор регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".

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Тюменская область вошла в число лидеров форума "Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства"

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Теги: Вместе — ради детей, форум, номинация



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