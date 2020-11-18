Дина Сорокина уходит с поста директора музея "Ельцин-центра"

Директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина с 1 января уходит со своей должности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Ельцин-центра".

"Руководство Центра относится к решению Дины с уважением и одновременно с сожалением: за годы работы Дина показала себя высокопрофессиональным руководителем с большим потенциалом", - рассказали в пресс-центре.

Дина Сорокина занимала пост директора музея с февраля 2016 г. Уже 1 декабря на место ее заместителя будет назначен Олег Лутохин, который впоследствии и займет кресло директора. Лутохин долгое время руководил образовательными программами в музее.



"Если говорить о причинах ухода, это в первую очередь планы заняться собственными проектами, идеи которых уже некоторое время я обдумываю и вынашиваю, но реализацию которых будет, очевидно, практически невозможно соединить с постоянной работой в должности директора музея и нахождением в Екатеринбурге. Я бы пока что воздержалась от более детального комментария по поводу этих творческих проектов. Но надеюсь, что какую-то или некоторые из этих идей в той или иной степени будет возможным воплотить в жизнь в партнерстве с "Ельцин-центром". Уже очень многое сделано здесь за эти 5 лет работы "Ельцин-центра" и музея в частности. Но, конечно, еще многое предстоит. В любом случае, я уверена, что наши пути здесь не расходятся, а эти изменения - это новый естественный этап, новый виток в спирали развития "Ельцин-центра", - рассказала Дина Сорокина.