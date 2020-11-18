Дина Сорокина уходит с поста директора музея "Ельцин-центра"

18 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

Дина Сорокина уходит с поста директора музея "Ельцин-центра"

Директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина с 1 января уходит со своей должности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Ельцин-центра".

"Руководство Центра относится к решению Дины с уважением и одновременно с сожалением: за годы работы Дина показала себя высокопрофессиональным руководителем с большим потенциалом", - рассказали в пресс-центре.

Дина Сорокина занимала пост директора музея с февраля 2016 г. Уже 1 декабря на место ее заместителя будет назначен Олег Лутохин, который впоследствии и займет кресло директора. Лутохин долгое время руководил образовательными программами в музее.

"Если говорить о причинах ухода, это в первую очередь планы заняться собственными проектами, идеи которых уже некоторое время я обдумываю и вынашиваю, но реализацию которых будет, очевидно, практически невозможно соединить с постоянной работой в должности директора музея и нахождением в Екатеринбурге. Я бы пока что воздержалась от более детального комментария по поводу этих творческих проектов. Но надеюсь, что какую-то или некоторые из этих идей в той или иной степени будет возможным воплотить в жизнь в партнерстве с "Ельцин-центром". Уже очень многое сделано здесь за эти 5 лет работы "Ельцин-центра" и музея в частности. Но, конечно, еще многое предстоит. В любом случае, я уверена, что наши пути здесь не расходятся, а эти изменения - это новый естественный этап, новый виток в спирали развития "Ельцин-центра", - рассказала Дина Сорокина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дина Сорокина уходит с поста директора музея "Ельцин-центра"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ельцин Центр, директор музея, Дина Сорокина, Олег Лутохин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети