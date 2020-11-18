18 Ноября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени обсуждают "Биохакинг бизнеса"

В Тюмени проходит VIII ежегодный федеральный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей", ключевая тема которого - "Биохакинг бизнеса".

Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников форума, назвал актуальной тему биохакинга бизнеса. "В любом бизнесе, любом проекте есть его идейный вдохновитель, организатор и очень часто от этого человека зависит успех либо провал дела. Любой лидер – это не робот, а живой человек. Главная задача лидера, особенно в такие трудные моменты, которые мы с вами проживаем, - эмоционально не выгорать, быть активным, уравновешенным в любой ситуации", – подчеркнул губернатор.

(2020)|Фото: admtyumen.ru

Основными вопросами для обсуждения на пленарных сессиях, лекциях стало целостное и гармоничное развитие личности бизнесмена или руководителя компании – системная тренировка мозга, эмоциональный интеллект, использование скрытых ресурсов организма, физика тела, коммуникация, а также актуальные бизнес-практики маркетинга, продаж, работы с персоналом. На участие в мероприятии зарегистрировалось порядка полутора тысяч человек, спикерами в течение дня выступит 21 эксперт.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отметила, что в этом году организаторы посвятили форум руководителям, первым лицам предприятий. "Главный урок коронавируса в том, чтобы задуматься о жизненной энергии. Это самый необходимый ресурс сегодня. Жизненная энергия определяет, как мы быстро справимся с задачей и каков будет объем потерь. Сегодня мы обсуждаем, откуда взять силы, самореализация в условиях самосохранения", – отметила Лариса Невидайло.

Александр Моор на пленарном заседании "PRO Жизнеспособность первого лица" поделился своими личными методами восстановления энергии.

По словам губернатора, сохранять энергию ему позволяет правильное сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, информационный детокс, чтение книг и наблюдение за своим здоровьем. Эмоциональное состояние помогают уравновешивать близкие люди, друзья и дети. "С возрастом понимаешь ценность маленьких детей, достаточно обняться, поиграть, порисовать с ребенком — и эмоциональное состояние приходит в баланс. В эти минуты ты понимаешь, для чего и кого ты живешь", – поделился Александр Моор.

Важным губернатор назвал умение учиться у окружающих людей. "Всегда рядом с нами есть люди, которые знают больше нас и умеют больше чем мы, потому не стесняйтесь — учитесь у окружающих людей", – отметил губернатор.

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В Тюмени обсуждают "Биохакинг бизнеса"

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Теги: александр моор, биохакинг бизнеса



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