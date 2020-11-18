18 Ноября 2020
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Озон Ozon (2014) | Фото:

Ozon выплатит "Сберу" 1 миллиард рублей за разрыв соглашения

Онлайн-ретейлер Ozon выплатит "Сберу" 1 млрд руб. Повод – разорванное соглашение, но что за сделку собирались заключить компании – не сообщается.

О крупной выплате со стороны интернет-магазина стало известно из проспекта, который Ozon подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США перед своим IPO, передает Forbes.

Сообщается, что мировое соглашение компании заключили на минувшей неделе. Ozon отмечает, что нарушений за собой не признает.

В проспекте потенциальные инвесторы предупреждаются, что такие претензии возможны в будущем, в том числе речь и о судебных исках.

Со "Сбером", кстати, тоже чуть не дошло до суда: в проспекте за 3 ноября Ozon сообщал, что разорвал соглашение со Сбербанком и тот требует 1 млрд компенсации или объяснений. Суть соглашения в документе не раскрывалась. Компания отметила, что не считает нужным выплачивать деньги и предоставила Сбербанку пояснения. Интернет-магазин допускал, что ему придется судиться со "Сбером" по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что "Сбер" может быть заинтересован в приобретении крупной, но не контролирующей доли акций интернет-ритейлера.

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Ozon выплатит "Сберу" 1 миллиард рублей за разрыв соглашения

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Теги: ozon, сбер, разрыв соглашения, компенсация, ipo



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