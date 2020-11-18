18 Ноября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Baker Hughes

Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Baker Hughes. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева. Сотрудничество откроет новые перспективы для Тюменской области и технологической компании, представляющей решения в сфере энергетики.

Правительство области в течение семи лет поддерживает компанию в реализации инвестпроектов на территории региона: "Надеюсь, что мы были, есть и будем надежными партнерами. Мы готовы и дальше помогать компании в реализации планов по развитию производства на нашей территории", — подчеркнул Александр Моор. Он уточнил, что именно такой подход является приоритетным в сотрудничестве с инвесторами.

"Мы рады расширению сотрудничества и надеемся, что соглашение, которое было подписано сегодня, будет способствовать дальнейшему развитию промышленности Тюменской области, а также расширению сферы применения в российском топливно-энергетическом комплексе современных технологий", — прокомментировала подписание соглашения Елена Акольцева. В частности, президент Baker Hughes в России и СНГ отметила, что уже в следующем году в Тюменской области компанией будет локализован центр обслуживания буровых долот.

Также во время онлайн-встречи обсудили взаимодействие сторон по вопросам развития промышленной и научно-технической деятельности в Тюменской области. В частности, губернатор предложил Baker Hughes присоединиться к проекту по формированию межрегионального нефтепромышленного кластера: "Он позволит получить полный технологический цикл — от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Объединит для решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. Сейчас в кластере 45 участников из десяти регионов. Всего, по нашим оценкам, в него войдет около 100 компаний. Предлагаю и компании "Baker Hughes" присоединиться к этому проекту". 

Елена Акольцева отметила, что компания заинтересована в развитии предприятия на территории Тюменской области, назвала перспективным предложение о нефтепромышленном кластере и заверила, что вопрос о присоединении будет рассмотрен в ближайшее время.

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Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Baker Hughes

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Теги: александр моор, сотрудничество,  Baker Hughes



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