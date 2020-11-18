Наталья Комарова инициировала проверку в отношении своего заместителя из-за пульсоксиметров

Губернатор Югры Наталья Комарова инициировала служебную проверку в отношении главы регионального департамента социального развития и своего заместителя Всеволода Кольцова, передает кореспондент Накануне.RU.

О проведении проверки она сообщила во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу, которое прошло накануне. Поводом стало поручение главы региона об обеспечении пульсоксиметрами пожилых жителей автономного округа.

Первый замдиректора департамента социального развития Светлана Круглова сообщила, что задание приобрести пульсоксиметры для пожилых людей было дано до 23 ноября. Сроки она назвала "короткими".

"Дано задание всем нашим подведомственным учреждениям о приобретении пульсоксиметров. Мы пошли по следующей схеме: будут определены пункты технических средств реабилитации. Они будут выдаваться при медицинских показаниях, во временное пользование гражданам от 65 лет и старше. После использования - возвращаться, обрабатываться и в дальнейшем также предполагается их использование. Сроки короткие и связаны с процедурами закупки. В некоторых муниципальных образованиях отсутствуют в аптечной сети данные препараты. Здесь организована работа по приобретению в других субъектах РФ. В пяти муниципальных образованиях они есть в наличии, поэтому они готовы опробовать этот проект", - прокомментировала Круглова.

"Вы спровоцировали организацию проведения служебной проверки по выполнению поручений правительства округа и оперштаба. Эти пульсоксиметры уже должны быть на руках у пожилых людей", - отметила в ответ Комарова и подчеркнула, что сроки были поставлены не короткие, а те, о которых была достигнута договоренность при формировании этого решения.

Губернатор заявила о проведении служебной проверки в отношении Кольцова и департамента социального развития.

"По моим эмоциональным ощущениям, дай Бог, чтобы результаты проверки опровергли их, в данном случае на лицо невыполнение решения правительства автономного округа и оперативного штаба. Это понятно всем?" - поинтересовалась губернатор..

Удивлен оказался и вице-губернатор Кольцов. Он пояснил, что в недавнем разговоре с Кругловой содержалась другая информация.

"Я сейчас сам удивлен. Вчера мы разговаривали со Светланой Кругловой, такого не было. Будем разбираться", - сообщил замгубернатора Всеволод Кольцов.