Жириновский призвал закрыть все храмы на время карантина, в РПЦ ответили

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть все храмы на время карантина, так как там не соблюдают дистанцию, люди "в основном пожилые", причащаются и прикладываются к иконам. По его мнению, из-за этого "умирает много священников".

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"Так закройте храмы, поберегите ваших священников", – заявил Жириновский.

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале написал, что "никаких правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился".

Он отметил, что "не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки", а "именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение".

Легойда призвал Жириновского не брать на себя функцию главного санитарного врача и не препятствовать другим жить полноценной жизнью христианина. Также, по его словам, РПЦ пошла на беспрецедентные меры безопасности.

Вызывает интерес заявление, что умирает много священников из-за причастия и вообще церковной жизни. На прошлой неделе заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что в последние недели священники умирают почти ежедневно. Всего по 12 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 77 священников. Всего в РПЦ около 40 тыс. клириков, большинство из них в России. Если взять за основу это число (вместо священников в соседних странах прибавить монахов), то смертность от коронавируса на данный момент составит почти 2 тыс. на 1 млн. В России в целом она, по оперативным данным, составляет около 230 на 1 млн, а по уточненным данным Росстата (в октябре и ноябре применена экстраполяция) - около 400, если не учитывать те смерти, где коронавирус был выявлен, но не оказал существенного влияния. То есть смертность среди духовенства почти в 5 раз выше .

При этом данный расчет не является корректным, поскольку средний возраст духовенства намного больше среднего возраста россиян . И сравнивать смертность духовенства можно лишь со смертностью старших возрастных групп. В силу этого пятикратный разрыв уменьшится как минимум в два раза, так как младшую половину населения России учитывать для сравнения нельзя (около 95% смертей происходит в возрасте выше среднего по стране). Кроме того, для большей точности необходимо при расчете смертности в Церкви учитывать всех, живущих церковной жизнью и участвующих в таинствах (именно они, по мнению Жириновского, являются причиной высокой смертности). Это еще несколько миллионов человек, среди которых духовенство по численности занимает очень малую долю и смертность среди них "растворится" в общей смертности воцерковленных, так что итоговая смертность может быть гораздо ниже. Впрочем, доказательств тому нет. Число смертей среди воцерковленных не фиксируется. Это может быть предметом отдельного интересного исследования.

На данный момент смертность среди духовенства формально значительно превосходит смертность среди всех россиян, но ввиду указанных обстоятельств не является достоверным показателем.

Напомним, в августе Священный Синод РПЦ обратился с посланием, в котором, в частности, говорилось, что запрет на посещение храмов, на которое Церковь согласилась в исключительных обстоятельствах, "не может сделаться некоей новой нормой".