Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что в коронавирусе объединились особенности других вирусов, и это является его самым необычным фактором.

В интервью "Ленте.ру" он отметил, что дизрегуляция иммунной системы происходила, например, при Эболе.

Тромбообразование было характерно при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Кроме того, потеря обоняния также не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции — таким же свойством обладают не менее 20 вирусов.

Ранее в Минздраве заявили, что вопреки расхожему мнению о том, что главный симптом коронавируса – это потеря вкуса и обоняния, такая особенность постигает только около половины пациентов. В 90% случаев бывает подъем температуры выше 37,5.