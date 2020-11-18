18 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
богданович дорожный указатель (2007) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области разработан проект "Уральского Марса"

Проект "Инвестиционная команда Урала", нацеленный на улучшение инвестиционного климата Свердловской области, позволил разработать и подготовить для реализации шесть перспективных идей жителей региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, образовательный проект направлен на подготовку специалистов для привлечения, разработки и реализации инвестиционных проектов.

"В течение восьми месяцев 48 человек из совершенно разных областей получили знания в области маркетинга инвестиционных проектов, правовых аспектов реализации инвестиционных проектов, разработали бизнес-планы проектов и провели экспертизы для их воплощения в жизнь. Такой нестандартный подход консолидации усилий власти, бизнеса и общества позволяет решать задачи целого ряда национальных проектов: "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Экология", "Здравоохранение", "Демография" и других", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

В числе подготовленных проектов есть туристический проект по развитию территории под Богдановичем "Уральский Марс", Сервис онлайн-консультаций для владельцев домашних животных, "Школа 21" со Сбербанком, "Катай-шеринг. Инфраструктура для самокатов", Региональный многофункциональный экологический центр и "Резиденция долгожителей".

"В программе участвуют люди абсолютно разных компетенций: представители органов власти, бизнесмены, журналисты, общественные деятели. В настоящее время мы выбираем два проекта, которые возьмем на сопровождение Агентства по привлечению инвестиций. Более того, проект "Региональный многофункциональный экологический центр" уже получил реальную инвестиционную поддержку – команда проекта подписала соглашение с инвесторами федерального уровня", - сообщил директор Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов.

Александр Породнов (2017)|Фото: Накануне.RU

Программа обучения реализуется совместно с Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС. Проектная работа ведется на площадке Точки кипения. В числе проектов, запущенных в рамках образовательного проекта по итогам 2019 года значатся создание единой системы обращения с медицинскими отходами в Свердловской области, развитие рынка индивидуальной фармации и создание инфраструктуры для раздельного сбора перерабатываемых отходов.

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В Свердловской области разработан проект "Уральского Марса"

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Теги: проекты, Инвестиционная команда, Уральский Марс



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