18 Ноября 2020
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Общество В России
трицикл электросамокат (2019) | Фото:Википедия

Движение на электросамокатах по тротуарам ограничат 20 километрами в час

В российских ПДД могут появиться статьи, регламентирующие езду на электросамокате и гироскутере. Так, на этих средствах передвижения можно будет развивать скорость не более 20 км/ч, а нарушителей предлагается штрафовать.

Ограничения будут вводиться в зависимости от ширины тротуара и других факторов. Там, где самокаты смогут безопасно двигаться, им разрешат проезд, передает РИА Новости со ссылкой на инициативу МВД и Минтранса.

В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение таких транспортных средств.

По-прежнему пешеходы будут иметь приоритет на тротуарах, владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) в МВД называют "гостями на инфраструктуре пешеходов".

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Движение на электросамокатах по тротуарам ограничат 20 километрами в час

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Теги: электросамокат, гироскутер, средство индивидуальной мобильности, дорожные знаки, пешеходы, пдд



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