Движение на электросамокатах по тротуарам ограничат 20 километрами в час

В российских ПДД могут появиться статьи, регламентирующие езду на электросамокате и гироскутере. Так, на этих средствах передвижения можно будет развивать скорость не более 20 км/ч, а нарушителей предлагается штрафовать.

Ограничения будут вводиться в зависимости от ширины тротуара и других факторов. Там, где самокаты смогут безопасно двигаться, им разрешат проезд, передает РИА Новости со ссылкой на инициативу МВД и Минтранса.

В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение таких транспортных средств.

По-прежнему пешеходы будут иметь приоритет на тротуарах, владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) в МВД называют "гостями на инфраструктуре пешеходов".