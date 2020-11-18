В Челябинске прокуратура требует взыскать с ЧМК более 250 млн рублей за загрязнение реки Миасс

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала взыскать с ЧМК свыше 250 млн рублей за загрязнение реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что предприятие систематически осуществляет сброс загрязненных сточных вод в реку Миасс.

"Обществом не обеспечено применение современных технологий очистки производственных стоков, строительство очистных сооружений, в результате чего водным ресурсам причиняется вред", - говорится в сообщении.

В период с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. ущерб от сброса сточных вод в Першинский, Каштакский и Баландинский выпуски составил свыше 250 млн руб. В суд направлено исковое заявление о признании действий ЧМК незаконными и взыскании с комбината более 250 млн рублей.

В отношении предприятия возбуждено административное дело. От руководителя комбината потребовали устранить нарушения.

Ранее суд взыскал с ЧМК 47,6 млн руб. и 142,6 млн руб. за загрязнение реки Миасс.