18 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прокуратура требует взыскать с ЧМК более 250 млн рублей за загрязнение реки Миасс

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала взыскать с ЧМК свыше 250 млн рублей за загрязнение реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что предприятие систематически осуществляет сброс загрязненных сточных вод в реку Миасс.

"Обществом не обеспечено применение современных технологий очистки производственных стоков, строительство очистных сооружений, в результате чего водным ресурсам причиняется вред", - говорится в сообщении.

В период с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. ущерб от сброса сточных вод в Першинский, Каштакский и Баландинский выпуски составил свыше 250 млн руб. В суд направлено исковое заявление о признании действий ЧМК незаконными и взыскании с комбината более 250 млн рублей.

В отношении предприятия возбуждено административное дело. От руководителя комбината потребовали устранить нарушения.

Ранее суд взыскал с ЧМК 47,6 млн руб. и 142,6 млн руб. за загрязнение реки Миасс.

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В Челябинске прокуратура требует взыскать с ЧМК более 250 млн рублей за загрязнение реки Миасс

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Теги: ЧМК, штраф, загрязнение реки Миасс, прокуратура,



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