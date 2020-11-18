Военные погибли в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по объектам вблизи Дамаска, сообщает агентство SANA. Еще один солдат получил ранения.

Средства противовоздушной обороны Сирии смогли перехватить несколько ракет, пишет Regnum.

Армия Израиля в твиттере подтвердила факт нанесения ударов по позициям сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийских вооруженных сил.

Уточняется, что действия были приняты в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств на Голанских высотах.

В феврале на российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершил вынужденную посадку самолет с 172 пассажирами. Он чуть не попал под обстрел ВВС Израиля по Дамаску. Airbus 320 заходил на посадку в аэропорту сирийской столицы, когда израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска.