18 Ноября 2020
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Политика В России
полиция, полицейские, митинг, протест (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект, исключающий иностранное финансирование митингов

17 ноября в Госдуме зарегистрирован законопроект Дмитрия Вяткина, первого заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений нижней палаты парламента. Предложения Вяткина касаются изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах", передает корреспондент Накануне.RU.

Главное новшество законопроекта, представленного "единороссом" Вяткиным – полный запрет на финансирование митингов и собраний из средств, поступивших из-за рубежа. Более того, законодатель устанавливает сейчас достаточно жесткие требования и правила по сбору и перечислению денежных средств на проведение каких-либо акций. Регламентируется, в частности, полная "прозрачность" жертвователей средств (включая персональные данные физических лиц и юридические адреса для организаций). Средства, не потраченные организаторами общественных мероприятий, должны быть в установленный срок возвращены жертвователю.

Запрещается также получать деньги на организацию митингов от международных организаций и государств, жертвователи младше 16 лет не допускаются к процессу, запрещено анонимно жертвовать и т.д. Денежные средства от жертвователей в адрес организаторов перечисляются только безналичным путем.

Добавим, что сроки рассмотрения законопроекта Дмитрия Вяткина в Госдуме пока не называются, депутат нижней палаты трех созывов также ранее являлся соавтором еще некоторых резонансных законов, включая закон о распространении недостоверной информации в интернете ("закон о фейках").

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В Госдуму внесен законопроект, исключающий иностранное финансирование митингов

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Теги: Дмитрий Вяткин, Госдума, закон о митингах, запрет



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