18 Ноября 2020
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Министерство труда России предложило проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Против выступили негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат.

Как считают эксперты, увеличение выплаты необходимо, так как в настоящее время ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет россиян, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, россияне, работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах, в 2021 году получат право на досрочные пенсии.

Как сообщил глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис, с повышением пенсионного возраста появился и ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию, среди них - некоторые предпенсионеры и многодетные матери.

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Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

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Теги: Минтруд, пенсии



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