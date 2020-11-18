Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам
Министерство труда России предложило проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
Против выступили негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат.
Как считают эксперты, увеличение выплаты необходимо, так как в настоящее время ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет россиян, сообщает "Коммерсант".
Как сообщалось, россияне, работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах, в 2021 году получат право на досрочные пенсии.
Как сообщил глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис, с повышением пенсионного возраста появился и ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию, среди них - некоторые предпенсионеры и многодетные матери.