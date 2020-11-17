В Екатеринбурге скончался известный журналист и преподаватель Юрий Плотников

В Екатеринбурге скончался известный журналист и преподаватель факультета телерадиожурналистики Гуманитарного университета Юрий Плотников.

"Сегодня трагический день в истории нашего вуза и нашего факультета. Умер Юрий Васильевич Плотников. Он работал на факультете с момента его основания. Благодаря его невероятным знаниям и способности видеть будущее, наши студенты свободно ориентировались в телевизионных технологиях. Юрий Васильевич постоянно обновлял свои курсы, тщательно следил за состоянием техники в студиях, как никто пестовал знания студентов. Выпускники часто вспоминают, как сдавали ему зачёты и экзамены – часами, ведь Юрию Васильевичу было важно ещё и ещё раз проговорить, закрепить знания, убедиться, что студент материал усвоил. И каждый раз на встречах выпускников они горячо благодарили его за это неравнодушие, благодаря которому они становились настоящими профессионалами", - говорится в сообщении в соцсетях факультета ТРЖ.