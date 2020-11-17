Уровень меди в загрязненных северных реках Урала превышен в 145 тысяч раз

Ситуация с загрязнением уральских рек вблизи заповедника Денежкин Камень оказалась куда плачевнее, чем предполагали эксперты. Сегодня на заседании в минприроды Свердловской области при участии региональных представителей Росприроднадзора, Росгидрометцентра и Росрыболовства, а также директора заповедника Анны Квашниной и общественника из Березовского Сергея Стукова были озвучены данные по превышению уровня меди в реке Таймшер в 145 тыс. раз.

Как сообщила Накануне.RU Анна Квашнина, ее поразили сведения о найденных загрязнениях в реках Тавда и Сосьва, хотя раньше ничего подобного там не фиксировались. По словам представителей УГМС (Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), в Тавде загрязнения растянулись на 1 тыс. км.

"В водоеме вымерла вся раба. Даже бентос! Это говорит о том, что в реке не осталось вообще ничего живого и в ближайшее время не появится, - рассказывает Анна Квашнина. - У минприроды есть план по зарыблению водоемов, на что от гидрометеослужбы прозвучала ремарка, что нужно сначала дождаться нормального качества воды, а потом уже заниматься зарыблением".

К загрязнению рек на севере Свердловской области может быть причастно предприятие "Святогор", которое входит в УГМК. Только в сентябре региональная общественная организация по защите окружающей среды "Живой Шемур" опубликовала результаты очередных анализов воды рек ниже по течению Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского карьеров УГМК. Помимо меди, в водах также найдены марганец и цинк.

На заседании Сергей Стуков призвал прекращать информационные войны и перестать врать общественности о реальных причинах загрязнения. Заявив, что люди способны понять реальный ход вещей, общественник попросил представителей УГМК перестать ссылаться на "солнечные пятна", "активность приливов" и "изменение климата" и обратить внимание на искусственные причины.

Его слова поддержала и представитель гидрометеослужбы, которая также сообщила о постоянном мониторинге качества воды и об отсутствии каких-либо фоновых концентраций.

На данный момент уже разработан комплексный план мероприятий на 2020-2021 г., который будет направлен на снижение существующего загрязнения северных рек, об этом по итогам сегодняшних обсуждений сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. В него будут включены мероприятия по реконструкции очистных сооружений Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, запланированные ОАО "Святогор" на 2020-2021 гг. Помимо этого - увеличение производительности очистных сооружений, локализация и нейтрализация фильтрационных вод отработанных карьеров и отвалов Шемурского месторождения, а также работы по зарыблению и оценка состояния экосистем водных объектов в зоне Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского месторождений.

"Проведение крупных мероприятий по снижению негативного воздействия на водные объекты из-за разработки месторождений в Ивдельском городском округе уже сегодня запланировано до 2024 года включительно. Стоимость всех работ составит более 3 млрд руб.", - рассказал на совещании в минприроды директор ОАО "Святогор" Дмитрий Тропников.

Тем временем администрация Ивдельского городского округа займется установлением зон санитарной охраны рек Ивдель и Лозьва.

"Надо понимать, что от проведения обозначенных комплексным планом мероприятий мгновенного эффекта не будет. Межведомственной рабочей группе необходимо настроиться на долгосрочную конструктивную работу", – сказал в завершение обсуждения министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов.