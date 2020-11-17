17 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС проверит аукцион на новогоднее освещение Челябинска

УФАС проверит аукцион на новогоднее декоративно-световое оформление Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона выступает управление муниципальных закупок мэрии. начальная цена – 61,6 млн руб. На аукцион поступила только одна заявка от ООО "Компания Омега". Она признана соответствующей требованиям.

Ранее в УФАС поступила жалоба на аукцион от ООО "Завод металлоконструкций" (Санкт-Петербург). Аукцион был приостановлен. Однако жалоба отозвана, в связи с этим приостановление проведения аукциона в части подписания контракта заказчиком будет снято.

УФАС принято решение о проведении внеплановой проверки по аукциону. Заседание назначено на 23 ноября.

"При этом проведение данного контрольного мероприятия в соответствии с законодательством о контрактной системе осуществляется без приостановления процедуры закупки", - говорится в сообщении.

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УФАС проверит аукцион на новогоднее освещение Челябинска

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Теги: УФАС, аукцион, администрация Челябинска,



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