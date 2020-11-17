Россияне смогут бесплатно привиться вакциной "ЭпиВакКорона"

Россияне смогут бесплатно привиться от коронавируса разработанной в центре "Вектор" вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщил директор учреждения Ринат Максютов.

"Ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи", - цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось, в 2021 году начнется бесплатная добровольная массовая вакцинация от коронавируса в России препаратом "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Как заявлял директор центра Ринат Максютов, начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года. Они продлятся полгода с даты вакцинации последнего добровольца.