В Челябинской области произошел крупный пожар на пилораме

В поселке Кропачево Челябинской области произошел крупный пожар на деревообрабатывающем производстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в пристрое пилорамы поступило поздно вечером 16 ноября. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пламя распространилось на площади 100 кв.м., была угроза распространения огня на здание производственного назначения по переработке и производству изделий из древесины общей площадью более 1,6 тыс. кв.м..

"По прибытию дополнительных сил и средств, совместными оперативными действиями огнеборцев пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения, а вскоре и полностью ликвидировать", - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливается причина пожара.