17 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Екатерининская ассамблея, логотип (2020) | Фото: sosppea.ru

Интернет-аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 стартовал, а добрые дела прошлогоднего благотворительного марафона продолжаются

Десятая юбилейная Екатерининская Ассамблея пройдет в Екатеринбурге 4 декабря, передает корреспондент Накануне.RU. Стоимость билета в этом году составит 40000 рублей. Средства, собранные от продажи билетов, направят на реализацию благотворительных проектов. А в преддверие масштабного благотворительного события года Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей запустил интернет-аукцион.

Желающие творить добро могут увидеть лоты с описанием, фотографией и стартовой ценой. Организаторы обещают, что лоты будут пополняться.

Один из первых лотов, представленных на интернет-аукцион - хоккейная клюшка Якуба Коваржа сезона 2018/2019 с автографом спортсмена. Коварж - игрок екатеринбургского «Автомобилиста», установивший в 2019 году рекорд КХЛ по количеству побед в одном сезоне для вратарей (38 побед).

Якуб Коварж, клюшка, кхл, екатерининская ассамблея(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

Другой спортивный лот от Академии единоборств РМК. Это боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона. Легенда мирового бокса, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов побывал в Екатеринбурге в 2018 году на вечере бокса RCC Boxing Promotions, организатором которого выступала Русская Медная Компания.

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин представил лот, состоящий из двух частей: инвестиционной монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу: леопардов и архаров, и подарочное издание воспоминаний известного российского ученого и телеведущего Николая Дроздова.

Напомним, что все средства, которые будут собраны в рамках мероприятий Екатерининской Ассамблеи - 2020, направят на реализацию проекта - победителя Ассамблеи. В 2020 году - это Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом «Здоровье ученика – приоритет школы!». В рамках проекта будет проведен капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Общая стоимость проекта составляет 16 миллионов рублей.

Екатерининская ассамблея(2016)|Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Благотворители обещают: если собранная сумма превысит заявленный проектом-победителем порог, то оставшиеся средства передадут организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании. Напомним, второе место заняла организация «Благое дело» с проектом «Социополис – новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области». Третье место - фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах». Оба проекта стоимостью по 22 млн рублей.

Пока идет подготовка к Екатерининской Ассамблее - 2020, продолжается череда добрых новостей в рамках реализации проекта Екатерининская Ассамблея-2019. Речь о программе протезирования жителей Свердловской области. Благополучателем Екатерининской Ассамблеи-2019 стал фонд «Жизнь в движении» с проектом «Хочу Ходить», который помогает детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги. Программа комплексная - проведение операций по протезированию, реабилитация, социальная и психологическая поддержка детей, получение подопечными образования и навыков для реализации своих возможностей, адаптацию в обществе.

29 детей Среднего Урала смогли получить так необходимую им помощь - изготовлено 23 протеза, ортезирование выполнено 10 детям (изготовлено 37 изделий), техническими средствами реабилитации обеспечено 20 детей (закуплено 41 ТСР). На сегодняшний день в программе участие приняли 29 детей.

Накануне в Москву на протезирование и ортезирование по программе «Хочу Ходить» благотворительного фонда «Жизнь в Движении» отправились: Александра Шарова, Денис Хабибжанов, Даниил Файзаханов, Семен Шавалеев и Кирилл Милютин.

Кирилл Милютин - екатеринбуржец, студент Уральского государственного университета физической культуры, учится на специалиста адаптивной физической культуры. У молодого человека нет кисти правой руки. При этом, молодой человек - многократный чемпион первенств, кубков и чемпионатов города Екатеринбурга и Свердловской области,первенств и чемпионатов России по легкой атлетике. Он входит в состав сборной Свердловской области, а с 2019 года включён в списки юниоров Сборной России.

Екатерининские ассамблея, протез руки(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

В центре протезирования «Хочу Ходить» Кириллу установили бионическую кисть "OSSUR". Бионический протез открывает массу новых возможностей для Кирилла. Характеристики протеза позволяют запрограммировать и внести в память семь разных жестов.

Екатерининские ассамблея, протез руки, компьютер, инвалид(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

"Мое первое знакомство с бионическим протезом прошло отлично. Управляю протезом с помощью сокращений мышц верхней и нижней части руки. Уже подстроил под себя самые нужные мне виды сжатия. Попробовал держать различные предметы и даже писать, хотя это пока трудно для меня. Очень непривычно было держать компьютерную мышку правой рукой. Впервые в жизни я смог поздороваться с друзьями правой рукой, и их удивлению не было предела!", – поделился впечатлениями Кирилл.

Екатерининские ассамблея, протез руки(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

Протез левой руки смогла получить восьмилетняя Александра Шарова из Екатеринбурга. Для маленькой подопечной Екатерининской Ассамблеи в центре протезирования «Хочу Ходить» специалисты изготовили два протеза плеча: косметический и тяговый.

Екатерининские ассамблея, протез руки, инвалид(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

Девятилетний Даниил Файзаханов из Екатеринбурга с помощью благотворителей и специалистов центра протезирования «Хочу ходить» смог получить аппарат на всю ногу и туловище, ему провели курс ЛФК и закупили технические средства реабилитации для домашнего использования (ТСР).

Екатерининские ассамблея, протез ноги, инвалид(2020)|Фото: Екатерининская ассамблея

Аппарат на всю ногу и туловище получил одиннадцатилетний Семен Шавалеев из Екатеринбурга. Одиннадцатилетний Денис Хабибжанов из Екатеринбурга нуждался в ортезах обеих ног. Благотворители в рамках Екатерининской Ассамблеи помогли мальчику пройти обследование в больнице имени З.А. Башляевой и получить новые современные, удобные в использовании медицинские приспособления.

Справка. "Екатерининская ассамблея" — главное благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За девять лет проведения «Екатерининской ассамблеи» на реализацию социально-важных проектов направлено более 170 млн рублей.

Екатерининская ассамблея, логотип(2020)|Фото: sosppea.ru

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Интернет-аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 стартовал, а добрые дела прошлогоднего благотворительного марафона продолжаются

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Теги: екатеринбургская ассамблея, благотворительность, свердловский областной союз промышленников и предпринимателей,



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