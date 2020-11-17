17 Ноября 2020
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Спорт Свердловская область
волейбол, Уралочка (2017) | Фото: uralochka-vc.com

У волейболисток "Уралочки" выявили коронавирус

У нескольких спортсменок волейбольной команды "Уралочка-НТМК" выявлен коронавирус. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вся команда ушла на двухнедельный карантин, из-за чего пропустит матчи 12-го и 13-го тура Чемпионата России Суперлиги Париматч.

"Девушки находятся на домашнем лечении, они изолированы ото всех, любые контакты исключены. Состояние всех девушек стабильное, тяжелых случаев нет. Лечение проходит хорошо, все медикаменты уже принимаются", - рассказал врач ВК "Уралочка-НТМК" Хасан Искаков.

Роспотребнадзор Свердловской области совместно с директоратом Всероссийской федерации волейбола официально подтвердили отстранение "Уралочки" от соревнований. Напомним, что домашний матч против челябинского "Динамо-Метар" должен был состояться 21 ноября. А уже спустя неделю (28 ноября) спортсменки должны были встретиться с красноярским "Енисеем". Время и место проведения данных матчей будет определено позднее.

Следующий матч, в рамках Чемпионата Российской Суперлиги, у клуба назначен на 5 декабря. Он пройдет в Липецке против одноименной местной команды.

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У волейболисток "Уралочки" выявили коронавирус

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Теги: коронавирус, заболевшие, Уралочка, волейболистки



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