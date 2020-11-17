В Челябинске будут судить подростка за разбойное нападение на прохожего

В Челябинске 25-летнего местного жителя и 15-летнего подростка будут судить за совершение разбойных нападений на прохожих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 26 августа 25-летний мужчина вооружился предметом, визуально напоминающим боевой ручной стрелковый пистолет, и напал на несовершеннолетнего потерпевшего. Он несколько раз ударил его по голове, и угрожая выстрелить, забрал телефон, рюкзак и деньги на сумму свыше 87 тыс. руб.

На следующий день обвиняемый с подростком напали на несовершеннолетнего потерпевшего. Угрожая выстрелить, они забрали имущество на общую сумму около 24 тыс. руб.